Нельзя допустить сохранения коррупционного нацистского Зе-режима на Украине, который продолжит угнетать русских или других людей.

Об этом на посольской конференции в Москве заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не можем оставить людей под властью того режима, который сейчас там находится. И если хунта Зеленского рассчитывает на то, что каким-то образом будет достигнута договорённость о прекращении боевых действий, и то, что останется от Украины, будет жить по тем законам, которые они напринимали… это иллюзия, этого допустить нельзя ни в коем случае.

На территории Украины, которая вот за пределами конституционных границ Российской Федерации, миллионы людей разговаривают на русском языке, он для них родной, и оставить их под началом хунты, запретившей даже разговариваеть на русском языке, только думать еще не запретили. Это будет как раз очень большим преступлением.

Мы-то точно этого не допустим, надеюсь, что и мировое сообщество не позволит таким образом издеваться над уставом ООН, где в самой первой статье написано, все обязаны уважать права человека, независимо от расы, пола, языка и религии.

А русский язык и каноническая Украинская Православная Церковь на Украине запрещены. Поэтому для тех наших западных коллег, которые суетятся, самое простое и абсолютно безошибочное усилие по урегулированию – потребовать отменить законы, прямо нарушающие устав ООН.

Вот это был бы тест насчет того, что из себя действительно представляет позиция большинства европейцев под предводительством Лондона, Парижа, Берлина, Брюсселя и Варшавы, которые ни разу не произнесли слова права человека по отношению к происходящему на Украине.

Ни в Израиле не запрещен арабский язык, ни в арабских странах иврит не запрещен. Нет нигде такого больше. Но Украине все можно», – возмутился министр.