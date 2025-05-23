Лавров своё слово сказал: «Хунте Зеленского – не быть»
Нельзя допустить сохранения коррупционного нацистского Зе-режима на Украине, который продолжит угнетать русских или других людей.
Об этом на посольской конференции в Москве заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы не можем оставить людей под властью того режима, который сейчас там находится. И если хунта Зеленского рассчитывает на то, что каким-то образом будет достигнута договорённость о прекращении боевых действий, и то, что останется от Украины, будет жить по тем законам, которые они напринимали… это иллюзия, этого допустить нельзя ни в коем случае.
На территории Украины, которая вот за пределами конституционных границ Российской Федерации, миллионы людей разговаривают на русском языке, он для них родной, и оставить их под началом хунты, запретившей даже разговариваеть на русском языке, только думать еще не запретили. Это будет как раз очень большим преступлением.
Мы-то точно этого не допустим, надеюсь, что и мировое сообщество не позволит таким образом издеваться над уставом ООН, где в самой первой статье написано, все обязаны уважать права человека, независимо от расы, пола, языка и религии.
А русский язык и каноническая Украинская Православная Церковь на Украине запрещены. Поэтому для тех наших западных коллег, которые суетятся, самое простое и абсолютно безошибочное усилие по урегулированию – потребовать отменить законы, прямо нарушающие устав ООН.
Вот это был бы тест насчет того, что из себя действительно представляет позиция большинства европейцев под предводительством Лондона, Парижа, Берлина, Брюсселя и Варшавы, которые ни разу не произнесли слова права человека по отношению к происходящему на Украине.
Ни в Израиле не запрещен арабский язык, ни в арабских странах иврит не запрещен. Нет нигде такого больше. Но Украине все можно», – возмутился министр.
Гендиректор Института политических исследований Сергей Марков отметил, что такая риторика может означать ужесточение позиции Москвы.
«Это – ужесточение российской позиции по смене режима на Украине. И я лично рад, что наконец мое определение украинского режима с 2014 года как хунты, стало российской государственной позицией уже официально», – написал он.
С министром согласились и другие российские патриоты.
«Точно так. Нацистский режим на Украине – это залог возобновления войны через некоторое кол-во времени. Без денацификации Украины цели СВО не могут быть достигнуты.
На текущий момент на Украине нет легитимной власти. Чтобы не подписывала шайка Зеленского, любой такой документ впоследствии может быть легко дезавуирован на основании нелегитимности Зеленского и его шайки даже с точки зрения украинского законодательства», – написал в своём блоге военный обозреватель Борис Рожин.
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