Лавров: Очень опасная тенденция – в Европе возрождается самый настоящий нацизм

Вслед за Украиной, нацизм начал возрождаться в странах ЕС, которые сейчас активно милитаризируются.

Об этом на посольской конференции в Москве заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«На Западе не просто закрывают глаза [на преступления Украины], а с гордостью говорят – и Урсула фон дер Ляйен, и до своей отставки господин Мишель. Все функционеры в Брюсселе, защищая свою позицию по Украине, убеждая своих избирателей, что нужно затянуть пояса и подождать лучших времен, потому что сейчас надо помочь Украине.

Не до медицины, не до отопления. И они говорят, что подождать надо, потому что Украина защищает европейские ценности. Вот, делайте выводы, в чем Европа видит свои ценности», – сказал Лавров.