Кто заменит «Лукойл» в обеспечении ВСУ дизелем

Елена Острякова.  
05.11.2025 17:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 619
 
Вооруженные силы, Дзен, Запад, Нефть, Общество, Политика, Россия, Санкции, Скандал, Спецоперация, Украина


Западные санкции против «Лукойла» негативно скажутся на бизнесе венгерских НПЗ, которые обеспечивают дизельным топливом Украину.

Об этом эксперт Берлинского центра Карнеги (нежелательная в РФ организация) Сергей Вакуленко заявил в интервью Маргарите Лютовой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные санкции против «Лукойла» негативно скажутся на бизнесе венгерских НПЗ, которые обеспечивают дизельным топливом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Есть забавный момент, который состоит в том, что у Украины собственной нефтепереработки практически не осталось. Украина снабжается импортным дизтопливом. Откуда? Из ближайших стран – Румынии, Польши, Венгрии и Словакии. Цены там, конечно, рыночные. Никакой благотворительности там нет. Но если «Славнафт» и Дунайский НПЗ уменьшат свою выработку, то уменьшится количество готового топлива, доступного для Украины», – отметил Вакуленко.

По его данным, Венгрия зарабатывает около 1 млрд долларов в год, импортируя дизель из дешевой российской нефти, тогда как другие европейские НПЗ закупают сырье втридорога. Поэтому Будапешт наверняка будет искать обходные пути.

«Есть и фокус. Есть такая компания – Татнефть, которая не под санкциями. Ее объем добычи – 25 млн тонн в год. Не очень много. Сейчас может так сложиться, что «Татнефть» окажется основным экспортером российской нефти и волшебным образом экспортировать гораздо больше, чем она добывает, даже с учетом того, что у нее есть собственный НПЗ не маленький», – сказал Вукуленко.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить