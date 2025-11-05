Кто заменит «Лукойл» в обеспечении ВСУ дизелем
Западные санкции против «Лукойла» негативно скажутся на бизнесе венгерских НПЗ, которые обеспечивают дизельным топливом Украину.
Об этом эксперт Берлинского центра Карнеги (нежелательная в РФ организация) Сергей Вакуленко заявил в интервью Маргарите Лютовой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Есть забавный момент, который состоит в том, что у Украины собственной нефтепереработки практически не осталось. Украина снабжается импортным дизтопливом. Откуда? Из ближайших стран – Румынии, Польши, Венгрии и Словакии. Цены там, конечно, рыночные. Никакой благотворительности там нет. Но если «Славнафт» и Дунайский НПЗ уменьшат свою выработку, то уменьшится количество готового топлива, доступного для Украины», – отметил Вакуленко.
По его данным, Венгрия зарабатывает около 1 млрд долларов в год, импортируя дизель из дешевой российской нефти, тогда как другие европейские НПЗ закупают сырье втридорога. Поэтому Будапешт наверняка будет искать обходные пути.
«Есть и фокус. Есть такая компания – Татнефть, которая не под санкциями. Ее объем добычи – 25 млн тонн в год. Не очень много. Сейчас может так сложиться, что «Татнефть» окажется основным экспортером российской нефти и волшебным образом экспортировать гораздо больше, чем она добывает, даже с учетом того, что у нее есть собственный НПЗ не маленький», – сказал Вукуленко.
