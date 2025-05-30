«Крымский мост вечен, нацистам его не уничтожить» – Баранец

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Украинские неонацисты давно мечтают ударить по Крымскому мосту немецкими «Таурусами», однако у них не получится безвозвратно повредить сооружение.

Об этом в эфире видеоблога «Союзное вече» заявил полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У «Тауруса» почти 10 модификаций с разными тактико-техническими характеристиками. И я боюсь, что там не 560, даже не 600 километров дальности, а больше. А тут вы с нами теперь смотрим на карту Украины, ставим циркуль и смотрим, сколько километров от такой-то точки на Украине, где возможен взлет самолета с Таурусом, допустим, вот до Крымского моста. Это их золотая мечта – «Таурус», и не один, засадить в наш Крымский мост. Они об этом мечтают. И тогда нам становится понятно, что у наших средств ПВО будет очень и очень трудная задача. Это значит, нужно быстро захватить этот самолет и быстро его уничтожить. Вот задача. Ну, у наших ребят уже есть опыт. И не такие цели снимали», – сказал Баранец.

Он подчеркнул, что Крымский мост не неуязвим, однако достаточно хорошо защищён.