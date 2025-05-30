«Крымский мост вечен, нацистам его не уничтожить» – Баранец
Украинские неонацисты давно мечтают ударить по Крымскому мосту немецкими «Таурусами», однако у них не получится безвозвратно повредить сооружение.
Об этом в эфире видеоблога «Союзное вече» заявил полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«У «Тауруса» почти 10 модификаций с разными тактико-техническими характеристиками. И я боюсь, что там не 560, даже не 600 километров дальности, а больше.
А тут вы с нами теперь смотрим на карту Украины, ставим циркуль и смотрим, сколько километров от такой-то точки на Украине, где возможен взлет самолета с Таурусом, допустим, вот до Крымского моста. Это их золотая мечта – «Таурус», и не один, засадить в наш Крымский мост. Они об этом мечтают.
И тогда нам становится понятно, что у наших средств ПВО будет очень и очень трудная задача. Это значит, нужно быстро захватить этот самолет и быстро его уничтожить. Вот задача. Ну, у наших ребят уже есть опыт. И не такие цели снимали», – сказал Баранец.
Он подчеркнул, что Крымский мост не неуязвим, однако достаточно хорошо защищён.
«Но наша задача, наша задача – сбить любую цель, которая будет лететь домой. И я думаю, что мы к такому варианту тоже готовимся. Нам принципиально важно сбить любой «Таурус», который есть.
А если даже там и попадет, где-то шлепнется, разорвет половину полотна, мы же знаем, что делать. Нам нужно шесть часов, чтобы залатать эту дорогу. Ну, даже если хоть пусть по два дня, но мы в целом залатаем. Крымский мост вечен, как Россия и как Крым в составе России», – добавил полковник.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: