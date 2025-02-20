Крымские чиновники за махинации на границе получили срок

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В Крыму вынесен приговор бывшим руководителям федерального государственного учреждения. Они признаны виновными во взяточничестве в особо крупном размере.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.

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Так, в декабре 2017 года и в январе 2019-го директор Крымского филиала ФГКУ «Росгранстрой» заключил с одной из коммерческих организаций государственные контракты на оказание услуг по содержанию имущества 10 пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации на сумму 7,4 и 4,7 миллиона рублей.

При этом на встрече с бизнесменами директор и его зам потребовали от ежемесячно передавать им в течение срока действия контрактов в качестве взятки деньги в размере 15 % от суммы контрактов, шантажируя, что в противном случае они расторгнут контракты и внесут организацию в реестр недобросовестных поставщиков.

Коммерсанты согласились. Всего за почти год они передали более 1,5 миллионов рублей. В апреле 2020-го должностные лица филиала «Росгранстроя» и посредник были задержаны ФСБ.

Посредник признан виновным по ст. 290 ч. 6 УК РФ и приговорен к 5,5 годам лишения свободы.

Директор Крымского филиала «Росгранстроя» получил 9 лет строгого режима и штраф в 8,5 миллионов рублей. Его зам приговорен к 8 годам 9 месяцам и штрафу в 8,5 миллионов.