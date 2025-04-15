Крым пытается преодолеть логистические трудности накануне сезона – направлено обращение в правительство РФ

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Власти Крыма внесли предложение в правительство РФ увеличить глубину продаж железнодорожных билетов вдвое до 180 дней. Это позволит туристам активнее пользоваться кампанией раннего бронирования отдыха.

Об этом в эфире «Радио Крым» сообщил министр курортов РК Сергей Ганзий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На майские праздники номерной фонд забронирован на 40%, на июнь – 42%, июль и август – на 45%. Также у нас растёт динамика броней на осень. Если говорить в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, то и по нашим официальным данным, и по данным туроператоров – динамика у нас порядка 30-35%. Безусловно, в первую очередь, наши гости бронируют сначала железнодорожные билеты, а дальше уже рассматривают варианты отдыха. Цепочка бронирования выстраивается сегодня именно таким образом из-за логистических трудностей»,- отметил он.

По словам министра, только акциями раннего бронирования невозможно существенно повлиять на загрузку в сезон-2025 – нужен комплекс мер.

«Не далее, как в пятницу прошло совещание с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко, где обсуждались вопросы высокого туристского сезона. И глава Крыма Сергей Аксёнов поднял вопрос о том, чтобы увеличить глубину бронирования железнодорожных билетов до 180 дней, что, безусловно, позволит нам более динамично бронировать отдых и оздоровление в Крыму, а нашим гостям – планировать свой отпуск, начиная практически с новогодних праздников. Поэтому работа в этом направлении ведётся, это решение положено в протокольное поручение. Думаю, что по итогам реализации вопрос будет решен», – заключил Ганзий.

Напомним, динамическое ценообразование и отсутствие скидок на проезд по железной дороге делает дорогим отдых в Крыму. Цена билета на поезд может в несколько раз превышать стоимость перелета в аэропорт Сочи.