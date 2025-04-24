Подавляющее большинство стран-членов ООН могут признать Крым российским, если это сделают Соединенные Штаты. Пример тому – ситуация с Косово.

Об этом в эфире видеоблога пропагандистки Натальи Влащенко заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Смотрите, Косово признало 107 государств из 190 с чем-то признанных в мире государств-членов ООН. Такая же история может повториться с Крымом, если США признают. Более того, мы понимаем, что это означает минус все крымские санкции со стороны США, потому что они теряют любую легитимность, любое содержание. Более того, это означает, что другие страны начнут очень активно осваивать Крым под российским руководством. Туда начнут идти китайские, американские, турецкие, другие деньги легально, это совсем другая ситуация.

Более того, мы прекрасно понимаем, что если это случится, а пройдет всего лишь 10 лет со времени аннексии, то это очень исторически короткий миг, это доли секунды, которые проходят с исторической точки зрения, и это означает, что это можно делать. Если ты настойчивый, у тебя длинная воля, то ты можешь забирать территории, ты можешь аннексировать их и просто упираться, ожидая смены политической конъюнктуры, когда у противника поменяется правительство и оно будет готово ради каких-то экономических благополучий, сотрудничества пересмотреть этот подход», – заявил Бортник.