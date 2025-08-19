Крым первым испытает алгоритмы оптимального отключения интернета – Аксенов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Мобильный интернет в Крыму выключают ради безопасности во время украинских атак. Сейчас республика совместно с федеральным центром разрабатывает механизмы, при которых можно будет облегчить вынужденные ограничения.

Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил Глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

