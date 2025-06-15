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Киевские власти вслед за Крымом и Донбассом продолжают своими же руками отторгать новые территории.

Об этом в своём видеоблоге заявил покинувший в 2022 году Украину экс-депутат Верховной рады, бывший владелец запрещённого Зеленским телеканала «Наш» Евгений Мураев, находящийся, по его словам, сейчас в Китае, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если вы перегораживаете Северо-Крымский канал, пытаетесь не поставлять воду в Крым, чтобы засолилась почва, по сути, умерла, то вы надеетесь на взаимную любовь? Это же глупость. Когда Кива взрывал опоры в Крым, было же понятно, что через время будут построены две нитки по дну Чёрного моря, и энергобезопасность Крыма будет обеспечена Россией. То есть украинская электроэнергия в Крым не идёт, Россия строит туда новые ветки – так Крым тогда чей? Вы сами определитесь, я к украинской власти, в первую очередь, обращаюсь. Вы сделали всё, чтобы люди, живущие в Крыму и на Донбассе, никогда не захотели вернуться в Украину», – сказал Мураев.

При этом, по его словам, история повторяется.