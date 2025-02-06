Котёл для ВСУ западнее Курахово может стать шире запланированного – военкор

Российские подразделения на юго-западе от освобождённого Курахово ведут успешные наступательные бои.

Об этом в эфире радио «КП» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дачное сейчас поделено на две половины (уже идёт зачистка западной части – ред.) Наши подразделения уже приступили к штурму Андреевки (уже продвинулись в северной части – ред.), чуть северо-западнее, и зачищают лесополосы южнее Улаклы, что в перспективе позволит захлопнуть в котле на этом участке группировку ВСУ к юго-западу от Курахово.

Но в теории окружение может оказаться ещё шире, если после Андреевки, а также после взятия Зеленовки и Разлива, двинутся на смыкание не друг к другу, а в сторону Константинополя.

Тут уже даже ресурсы противника начинают нервничать: «на Константинопольском направлении есть проседания, будут не очень приятные новости, из-за огромного преимущества россиян в личном составе, приходится отходить. Фактор дронов на оптоволокне становится всё более существенным на данном участке. Цель врага (это они про нас) расширить участок, чтобы заставить наши подразделения в районе р.Волчья попасть в оперативное окружение», – процитировал Коц.