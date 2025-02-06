Котёл для ВСУ западнее Курахово может стать шире запланированного – военкор

Максим Столяров.  
06.02.2025 19:41
  (Мск) , Москва
Просмотров: 302
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российские подразделения на юго-западе от освобождённого Курахово ведут успешные наступательные бои.

Об этом в эфире радио «КП» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские подразделения на юго-западе от освобождённого Курахово ведут успешные наступательные бои. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Дачное сейчас поделено на две половины (уже идёт зачистка западной части – ред.) Наши подразделения уже приступили к штурму Андреевки (уже продвинулись в северной части – ред.), чуть северо-западнее, и зачищают лесополосы южнее Улаклы, что в перспективе позволит захлопнуть в котле на этом участке группировку ВСУ к юго-западу от Курахово.

Но в теории окружение может оказаться ещё шире, если после Андреевки, а также после взятия Зеленовки и Разлива, двинутся на смыкание не друг к другу, а в сторону Константинополя.

Тут уже даже ресурсы противника начинают нервничать: «на Константинопольском направлении есть проседания, будут не очень приятные новости, из-за огромного преимущества россиян в личном составе, приходится отходить. Фактор дронов на оптоволокне становится всё более существенным на данном участке. Цель врага (это они про нас) расширить участок, чтобы заставить наши подразделения в районе р.Волчья попасть в оперативное окружение», – процитировал Коц.

«Там довольно большая группировка собрана. То есть мы видим повторение сценария с формированием котла с узким горлышком, с которого они будут пытаться под нашим огнём выходить.

Падение Андреевки и Константинополя уже будет означать для украинцев потерю очередной точки опоры, и им придётся уходить ещё дальше на запад, Это станет ещё одной вехой на пути наших подразделений к границе ДНР и Днепропетровской области», – объяснил военкор.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить