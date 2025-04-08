Косовские сербы пошли походом на Белград

Порядка 150 сербских жителей Косово, лояльных нынешнему руководству страны, пересекли административную границу края и направились в пеший поход в сторону Белграда.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, участники акции намерены дойти до столицы и в субботу принять участие в проправительственном митинге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В минувшее воскресенье путников весь день преследовали снег и дождь, однако сегодня климат был благоприятен для них. Участники акции несут с собой сербские триколоры, демонстрируют знак православного троеперстия и скандируют: «Косово – это Сербия!».

«Мы отправились в Белград, нам предстоит долгий путь. Хотя нас и побеспокоили снег, дождь и ветер, благодаря настойчивости и упорству этих ребят мы успешно достигнем цели и прибудем в субботу на большой митинг в поддержку нашего президента Александра Вучича. Мы, 150 ребят со всего Косово и Метохии, отправились в путь в Белград», — прокомментировал смысл похода паралимпиец из Косовского Поморавья Иван Цветкович.

В акции принимают участие жители сербских анклавов Грачаница, Косовско Поморавле, Косовская Митровица, Звечан, Зубин Поток и Лепосавич. Они планируют пройти более 250 километров до Белграда. Это не первый раз, когда сербы из Косово идут пешком в сторону Белграда и преодолевают сотни километров, чтобы выразить свою поддержку Сербии и Вучичу — аналогичные пешие походы они проводили в 2019 и 2023 годах.

«Спасибо вам, братья из Косово и Метохии, за огромную любовь, которую вы проявляете к Сербии. Мы любим вас и ждем вас в Белграде!», – написал сам президент Сербии Александр Вучич на своей странице в одной из соцсетей.

Для сербского президента, стремительно теряющего популярность на волне не прекращающихся уличных протестов, очень важно показать, что жители сакрального Косово поддерживают его и его политическую позицию. В этот раз поддержка нужна ему ещё и для того, чтобы утвердить новое правительство во главе со своими ставленником – эндокринологом Джуро Мацутом. Тот должен сформировать новый кабинет до 18 апреля, в противном случае Вучичу придётся распустить Народную скупщину и назначить новые выборы в июне, результаты которых могут быть малоприятны для него.