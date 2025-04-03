«Контрнаступ-2023» был приговорен к провалу заранее – Бутусов

Попытки наступления ВСУ одновременно на Мелитополь и Бахмут в 2023-м году были обречены на провал, потому что украинская армия ради быстрых и ярких побед, задуманных президентом Зеленским, наткнулась на хорошо организованную оборону ВС РФ.

Об этом в эфире видеоблога «Лига.нет» заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, комментируя недавнюю публикацию в американском издании The New York Times, посвященную военным неудачам ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама