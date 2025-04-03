«Контрнаступ-2023» был приговорен к провалу заранее – Бутусов
Попытки наступления ВСУ одновременно на Мелитополь и Бахмут в 2023-м году были обречены на провал, потому что украинская армия ради быстрых и ярких побед, задуманных президентом Зеленским, наткнулась на хорошо организованную оборону ВС РФ.
Об этом в эфире видеоблога «Лига.нет» заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, комментируя недавнюю публикацию в американском издании The New York Times, посвященную военным неудачам ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Были разделены силы на два операционных направления и вместо концентрации сил под руководством одного командующего одновременно стали распределять ресурсы на двух. То есть вопрос здесь на самом деле в этом, что основное, что показывает статья — это то, что с точки зрения американских военных, в Украине отсутствует единая четкая военная стратегия ведения боевых действий которая бы основывалась на военной логике, а не на информационной, на ожидаемых достижениях большой какой-то победы. Вот – основная проблема. На самом деле, проведение наступлений в 2023- м году, как мы видим, было просто обречено, потому что мы наступали на эшелонированную оборону врага, у которого было накоплено на тот момент большое количество боеспособных резервов.
И враг фактически пошел с нами в размен силами – мы тратили боеприпасы на уничтожение эшелонированной организованной обороны, у нас была абсолютно недооценена роль дронов, которые не допускали концентрации войск и концентрированных наступлений, которые у нас были запланированы. И именно это привело к тяжелым потерям и к провалу этих обеих крупных побед, которые запланировал Владимир Зеленский.
То есть это желание получить какие-то политические, информационные победы и результаты быстрые, которые были не привязаны вообще к организации возможностей войск, к тактике, стратегии, к системе управления и возможностей, – все это и привело в целом к провалу обеих наступательных операций», – заявил Бутусов.
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