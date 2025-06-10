Комбинированный удар по Украине: Киев пылает в огне
Минувшей ночью главным объектом российской атаки стал киевский регион.
Украинские мониторы сообщили, что столицу атаковали около 200 дронов и несколько ракет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Украинские медиа публикуют кадры пылающего Киева.
Всего, как сообщили местные власти, пожары зафиксированы в семи районах украинской столицы.
Чтобы справиться с огнем, был привлечен вертолет.
По предварительным данным, в очередной раз одной из целью стало стратегическое предприятие «Артем», специализирующееся на выпуске военной продукции.
Кроме того, под Киевом был поражен аэропорт «Борисполь».
«По состоянию на сейчас последствия фиксируются в Фастовском, Броварском, Бориспольском, Обуховском районах области», – сообщила киевская областная военная администрация.
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