Комбинированный удар по Украине: Киев пылает в огне

Олег Кравцов.  
10.06.2025 08:41
  (Мск) , Москва
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Минувшей ночью главным объектом российской атаки стал киевский регион.

Украинские мониторы сообщили, что столицу атаковали около 200 дронов и несколько ракет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Минувшей ночью главным объектом российской атаки стал киевский регион. Украинские мониторы сообщили, что столицу...

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Украинские медиа публикуют кадры пылающего Киева.

Всего, как сообщили местные власти, пожары зафиксированы в семи районах украинской столицы.

Чтобы справиться с огнем, был привлечен вертолет.

По предварительным данным, в очередной раз одной из целью стало стратегическое предприятие «Артем», специализирующееся на выпуске военной продукции.

Кроме того, под Киевом был поражен аэропорт «Борисполь».

«По состоянию на сейчас последствия фиксируются в Фастовском, Броварском, Бориспольском, Обуховском районах области», – сообщила киевская областная военная администрация.

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