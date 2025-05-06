Американские предложения о прекращения огня на Украине не подкреплено стратегией, что не устроило Россию.

Об этом в эфире видеоблога американского журналиста Эндрю Наполитано заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI6 Аластер Крук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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« Предложение прекращения огня не подкреплено стратегией, и это повлияло на мнение россиян . Я имею в виду мнение элиты политиков. Они говорят: «Смотрите, это может измениться в любую минуту, стратегия Трампа. У него нет плана, он игнорирует то, что мы говорили все это время . Нам нужны четкие рамки для решения проблем». В чем заключаются проблемы? Это архитектурные и структурные проблемы. Команда об этом даже не упоминает », – сказал эксперт.

Он полагает, что в решении экономических проблем у Трампа и его команды есть свое видение.

«А вот во внешней политике он допустил две серьезные ошибки: не имел ни стратегии, ни команды. Я имею в виду, что должна была быть очень тщательная подготовка и разработка стратегий для взаимодействия с Россией. И самое главное, Кремль не видит, что Трамп сотрудничает. Они не видят, что он говорит об этом, но почему он не прекращает обмен разведанными? Почему он не прекращает поставки оружия?

Он даже не говорит прямо, что если бы было перемирие, то Америка прекратила бы поставки оружия и обмен разведанными. Даже это не упоминается в планах Келлога. Так что я думаю, что в Москве и в Тегеране люди ждут, когда Трамп покажет, что он контролирует свою команду. Что бы там ни было, это смесь популистов и ястребов», – заявил Крук.