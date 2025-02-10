Классическая схема: руководство ялтинского МУП «ДЭУ» набрало откатов и разместилось в КПЗ

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В Ялте задержали руководителей муниципального предприятия, отвечающего за содержание городских дорог и подпорных стен. За контракты по благоустройству и уборке дорожной сети руководители МУП «Дорожно-эксплуатационный участок» получали откат в 50% прибыли.

По информации теруправления Следкома, должностные лица организовали схему по получению взяток за содействие в заключении муниципальных контрактов по уборке Ялты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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За 50% отката руководители «ДЭУ» даже не проверяли качество выполненных работ, подписывая акты приемки. В ноябре за покровительство и благоволение они получили от предпринимателя 2,7 млн рублей.

Оба задержаны. Возбуждено уголовное дело за получении группой взяток в особо крупном размере.

До последнего времени начальником «ДЭУ» являлся Вадим Порошин (на фото), который перебрался в Ялту из Евпатории, где руководил аппаратом администрации города и даже выдвигался на главу администрации Евпатории после отставки Романа Тихончука.

«Первая задача, которая поставлена новому руководителю, посчитать, сколько нужно финансирования, и какие сроки, для того, чтобы залатать все дыры на дорогах. То же по текущему ремонту подпорных стен, которые в обслуживании «ДЭУ», – комментировала назначение Порошина глава администрации Ялты Янина Павленко в июле 2023 года.

В январе текущего года Порошин получил выговор от Павленко за ненадлежащее санитарное состояние ряда объектов.