«Kill zone»… Киев полностью отказывается от наступлений и возвращения территорий

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Опасаясь остаться без помощи США, украинцы впервые допустили попытку «переломить ход боевых действий», не связанную с надеждой на всемогущество очередной западной «вундервафли».

Об этом в своём видеоблоге рассуждал российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Материалы в СМИ о том, что Украина на случай провала переговоров разработала некий план линии дронов, он назвал серьёзным событием в военной сфере. Ширяев подчеркнул, что впервые, под угрозой ухода американцев, у украинцев появилась идея, опирающаяся не на очередное западное «супер-оружие», а на опыт на земле и собственные возможности.

Ввиду хронической нехватки людей, личный состав на передовой сокращается до минимума, формируя небольшие группы, которые прикрывают из тыла главное оружие – разведывательные и ударные дроны.

«Мы первый раз услышали, что украинская армия не будет никуда наступать в принципе… вообще, они отказываются от наступления. Только глухая оборона. В основе этого лежит известный эффект – подразделения дронов несут минимальные потери, при этом поражают очень много солдат противника и техники. И они сидят в глубине обороны, разведывают и наносят удары, и таким образом они не позволяют российской армии вообще наступать», – отметил он, не пояснив, что, в свою очередь, помешает армии РФ разносить опорные пункты противника артиллерией и дронами, а населенные пункты обходить, отрезая от снабжения.

«Но это означает, что украинское руководство полностью отказалось от возможности какого-либо возврата территорий. Их задача теперь, чтобы российская армия об эту линию дронов сточилась, как об наждак… Это по-настоящему продуманная идея с элементами целой доктрины военной, она отталкивается от реально полученных результатов. Они этого добились на некоторых небольших участках, а теперь решили масштабировать. И они на базе батальонов беспилотников уже разворачивают полки. Как быстро они это сделают, обучат людей, мы не знаем», – рассуждает Ширяев.

Однако он озвучил и противовесы.

«Против этого выступает, во-первых, погода, дроны в плохую погоду не летают. Низкая облачность, дожди – сейчас считается идеальной погодой для российских штурмовиков. Во-вторых, кривизна линии фронта, и там зачастую можно срезать целое направление и физически добраться до этих операторов дронов с других направлений, не по фронту. И третье. Знающий человек сказал так: если соединение очень хорошо подготовлено по борьбе с дронами, тактика налажена, меткий огонь из ружей охотничьих, бойцы знают, как маскироваться и как проскочить мимо дронов, обмануть наблюдателей и т.д., – когда складывается всё вместе, эффективность применения дронов падает очень резко. Есть небольшие участки, на которых эффективность 2%… Из ста долетают два. А на оптоволокне 12%. Бывают и такие примеры», – рассказал эксперт.

Подводя итог, он добавил, что данная идея, которую украинцы называют созданием kill zone (мёртвая зона) по всей линии фронта – это «идеал, которого хотят достигнуть ВСУ».