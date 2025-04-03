Киевский философ: Трамписты в растерянности – США больше не хозяева мира

Сформировалась принципиально новая международная ситуация, когда США больше не гегемон.

Об этом на канале «Дикий Live» заявил в своё время поддерживавший майданщиков киевский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трамп как игрок никогда не играл в игру, где на кону ядерная война и колониальная независимость страны, и разрушение обеих стран. Он играл, когда всё преимущество на стороне Америки, и оно лишь реализуется в том или ином ударе. Ситуация, которая возникает сегодня, создаёт для США принципиально новые условия игры. У них нет больше доминирования в мире, и их игра может свестись не только на равных, но и в подчинённой позиции по отношению к другим странам, как, например, к Китаю или к той же России, если речь идёт о ядерной войне.

Потому что то, что выказывает Трамп в отношении России, это и есть подчинённая позиция. То есть когда ты должен хотя бы риторически подчиняться своему визави, Путину, то это уже подчинение.

И в этом смысле новая мировая ситуация, где США больше не гегемон, порождает для США принципиально новый тип игры, где они не властвуют и не доминируют, а это требует как минимум другого мышления, другой теории. Такой, которой они до сих пор не владели, не демонстрировали и не знают, как к ней в этой ситуации подступаться, как и все другие в этом мире. Вот, как я вижу», – сказал Дацюк.