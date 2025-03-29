Киевский эксперт: Европа абсолютно не готова даже к обороне своих границ

Вадим Москаленко.  
29.03.2025 15:25
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Украина


Большинство европейских компаний не хотят модернизировать старую военную технику, чтобы испытывать ее на Украине.

Об этом в ходе круглого стола в Киеве заявил украинский эксперт энергетического рынка, председатель правления альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Большинство европейских компаний не хотят модернизировать старую военную технику, чтобы испытывать ее на Украине....

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«Европа не готова совсем даже к обороне своих границ. Тот уровень технологического развития, какой есть в европейских компаниях, очень часто не применяется на территориях, где они находятся. Об этом говорит очень много примеров. Как летают дроны, которые запускаются прямо рядом с военными базами, с аэропортами. Как себя до сих пор нормально чувствуют эфэсбэшные агенты в разных странах, которые могут периодически подрывать то, что является стратегическим.

Хочу сказать больше, в Германии, чтобы вы понимали, испытать дрон с боевой частью фактически невозможно, потому что у них «зелёное» законодательство, которое не позволяет к дрону подвешивать боевые части», – пожаловался Боровик.

«Подводя итог того, на что мы можем рассчитывать в Европе, я вам скажу: приблизительно на 30% того, что они выпускают, которое можно ещё применять на передовой. Ещё в начале войны, когда поставлялись большие комплексы вооружений для Украины, пошёл такой вал, 70% этой техники невозможно было использовать. Она часто не работала не передовой, потому что сегодня на Украине идёт война будущего.

И очень много компаний, я был на многих выставках, не готовы весь этот металл, который стоит на выставках, они не готовы улучшать и применять у нас на передовой. Они хотят продать то, что уже сделали», – сокрушается эксперт.

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