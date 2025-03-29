Киевский эксперт: Европа абсолютно не готова даже к обороне своих границ
Большинство европейских компаний не хотят модернизировать старую военную технику, чтобы испытывать ее на Украине.
Об этом в ходе круглого стола в Киеве заявил украинский эксперт энергетического рынка, председатель правления альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Европа не готова совсем даже к обороне своих границ. Тот уровень технологического развития, какой есть в европейских компаниях, очень часто не применяется на территориях, где они находятся. Об этом говорит очень много примеров. Как летают дроны, которые запускаются прямо рядом с военными базами, с аэропортами. Как себя до сих пор нормально чувствуют эфэсбэшные агенты в разных странах, которые могут периодически подрывать то, что является стратегическим.
Хочу сказать больше, в Германии, чтобы вы понимали, испытать дрон с боевой частью фактически невозможно, потому что у них «зелёное» законодательство, которое не позволяет к дрону подвешивать боевые части», – пожаловался Боровик.
«Подводя итог того, на что мы можем рассчитывать в Европе, я вам скажу: приблизительно на 30% того, что они выпускают, которое можно ещё применять на передовой. Ещё в начале войны, когда поставлялись большие комплексы вооружений для Украины, пошёл такой вал, 70% этой техники невозможно было использовать. Она часто не работала не передовой, потому что сегодня на Украине идёт война будущего.
И очень много компаний, я был на многих выставках, не готовы весь этот металл, который стоит на выставках, они не готовы улучшать и применять у нас на передовой. Они хотят продать то, что уже сделали», – сокрушается эксперт.
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