Киевский дипломат потребовал от ЕС применить силу против Венгрии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Руководство Евросоюза должно применить силу против руководства Венгрии, а если потребуется, то и против всей страны.

Об этом на канале «Прямой» заявил бывший постпред Киева при ООН, экс-посол Украины в России и США Владимир Ельченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы много говорим о мире через силу. Я хочу увидеть эту силу Евросоюза, или руководства ЕС – по отношению к Венгрии, и лично пану Орбану», – сказал Ельченко.