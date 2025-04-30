«Хватит поливать генералов грязью, они живут в скромных квартирах» – Сивков

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Украинским террористам удаются покушения на российских генералов, потому что они живут в обычных квартирах, а не элитных районах или закрытых посёлках.

Об этом в эфире канала «Книжный день» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается украинских генералов, то наши их набили куда больше, чем они. То, что сейчас им это удалось сделать, это конечно же трагедия. Вот это диверсия, но это не проблема Вооруженных сил. Борьба с диверсией и диверсантами такого рода – это задача, которая должна решаться ФСБ, Росгвардией. То, что такой человек, как замначальника главного оперативного управления, не должен ходить просто так, я в этом твёрдо убеждён. Но если начать их, этих генералов, возить на бронированных машинах и под охраной выводить, представьте, сколько вони будет в интернет-пространстве по поводу того, что эти генералы – трусы, и так далее», – рассуждал Сивков.

Он подчеркнул, что и перевезти их в закрытые посёлки весьма затруднительно – их придётся обеспечивать всей необходимой инфраструктурой.