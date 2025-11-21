Россия массово использует новые виды вооружений, которые Украина демонстрирует в единичном экземпляре.

Об этом в эфире канала «Общественное новости» заявил Роман «Фиш», командир роты отряда специального назначения Нацгвардии Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущая напомнила, что командир его отряда в одном из интервью пожаловался, мол, потери украинских дронщиков вызваны чрезмерной публичностью их подразделений.

«Вы же понимаете, здесь есть грань, здесь можно выложить видео, но, возможно, что-то нужно заблюрить. Возможно, в каком-то случае вообще не нужно видео выкладывать, нужно подождать и затем выложить в какой-нибудь другой момент», – рассуждал укро-боевик.

При этом он указал на другую проблему.

«Мы придумали, сделали один-два экземпляра, сняли [на видео] – у нас проблемы. Имею в виду наших войск. Что-то придумали, какое-то реально классное решение классное – выставили в Telegram… Через месяц или какое-то другое время враг применяет это по нам массово, мы только просто показали, как оно смотрится. Это вот комментарий именно об этих примерах.

Я не говорю, что нужно информационный вакуум держать. Нет, безусловно, нужна какая-то информация выдаваться, но должна быть золотая середина. И вот этот комментарий как раз о том, где этой золотой середины нет», – переживал нацист.