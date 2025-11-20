Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Одним из условий «слитого» в СМИ «мирного плана» по Украине является двукратное сокращение ВСУ – это недопустимо, и Зеленский должен это понимать.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший спикер запрещенного в России «Правого сектора» Борислав Береза, ныне работающий на лагерь Петра Порошенко (в перечне экстремистов в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

