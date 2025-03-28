Хотя бы перевести украинцев из АнтиРоссии в «соседское состояние» – переехавший в Москву киевский политтехнолог не хочет «какой-то денацификации»

Информационно в лоб не получится распропагандировать украинского обывателя «любить Россию», поэтому нужно действовать опосредованно – через покинувших Украину соотечественников.

Об этом на конференции Международного клуба народного единства заявил покинувший Украину и переехавший в РФ киевский политтехнолог Михаил Павлив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Информационные войны – это вчерашний день. По доктрине НАТО кибервойна и информационный театр военных действий был добавлен в 2016 году. В 2022 году на саммите в Мадриде они добавили в театр войны так называемый «человеческий доуминг», это когнитивные войны, это настроения.

Мы не сможем сейчас в лоб украинского обывателя пропагандировать любить Россию, не получится, забудем про эту историю. Что мы можем, это начать работать с их мнением и их представлением о том, почему возникла эта война, кто в этом виноват, куда шла Украина после 1991 года. Это настроения, впечатления.

И огромным подспорьем для нас являются те, до 9 млн. украинцев, которые находятся вне Украины, они не облучаемы телемарафоном и иже с ним. Да и сами украинцы внутри страны очень сильно задаются вопросом – а куда всё это шло последние 30 лет?

Но они не полюбят сейчас вдруг Россию. И в ближайшие лет 20 тоже не полюбят. Но работать с настроениями и интерпретациями, перевести их из состояния АнтиРоссии в некое соседское состояние – это можно. И инструменты для этого есть», – уверен политтехнолог.