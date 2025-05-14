Холодный душ от Квасьневского: Украине, увы, не быть членом ЕС

Принятие Украины в состав Евросоюза – это большой проблемный вопрос, который имеет массу противников внутри стран-членов ЕС.

Об этом в рамках Варшавского форума по безопасности заявил экс-президент Польши Александр Квасьневский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На мой взгляд, если бы мы предложили это в период замороженного конфликта, чтобы Украина стала членом Евросоюза, это был бы очень позитивный шаг. Но возможно ли это? На мой взгляд, нет. Потому что это вызовет много вопросов у многих противников, во многих странах. Что такое Украина сегодня? Какое будущее Украины? Тем более, что даже без этой войны, даже без всех этих проблем, принятие Украины в Евросоюз очень сложный процесс.

У вас будут противники в Польше, в Румынии, в других странах. Это по определению сложно. А сегодня, когда идёт война, когда статус территорий не определён, это действительно проблема. Если у нас будет достаточно сил, чтобы сказать, что несмотря на всю эту ситуацию, мы хотим видеть Украину на нашей стороне и принять её прозападную ориентацию, это будет историческим успехом Европы, это необходимо сделать. Я не уверен, что мы готовы это сделать», – заявил Квасьневский.