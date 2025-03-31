Харьков охватили пожары: поражены склады и предприятия

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Российские ударные дроны атаковали Харьков.

Мэр города Игорь Терехов признал, что попадание пришлось по предприятию.

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«Предварительно на границе Шевченковского и Киевского районов удар вражеского БПЛА. Точное место попадания, последствия и пострадавших уточняется», – сообщил он в два часа ночи.

Позже он добавил, что «попадание произошло по территории гражданского предприятия в Киевском районе».

По словам гауляйтера, за ночь в Харькове прозвучало шесть взрывов, в результате чего начался «сильный пожар».

Утром глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов написал, что «два беспилотника попали в крышу производственного строения и складское помещение с дальнейшим загоранием».

Кроме того, гауляйтер опубликовал снимки пожара.

Подтверждает прилеты и харьковское отделение Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.