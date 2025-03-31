Харьков охватили пожары: поражены склады и предприятия
Российские ударные дроны атаковали Харьков.
Мэр города Игорь Терехов признал, что попадание пришлось по предприятию.
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«Предварительно на границе Шевченковского и Киевского районов удар вражеского БПЛА. Точное место попадания, последствия и пострадавших уточняется», – сообщил он в два часа ночи.
Позже он добавил, что «попадание произошло по территории гражданского предприятия в Киевском районе».
По словам гауляйтера, за ночь в Харькове прозвучало шесть взрывов, в результате чего начался «сильный пожар».
Утром глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов написал, что «два беспилотника попали в крышу производственного строения и складское помещение с дальнейшим загоранием».
Кроме того, гауляйтер опубликовал снимки пожара.
Подтверждает прилеты и харьковское отделение Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
«Ночью и утром враг нанес массированный удар беспилотникам по Харькову. Зафиксированы попадания в производственное и складское здания в Киевском районе, где возникли пожары. 3 гражданских пострадали. Ликвидация последствий вражеской атаки продолжается», – описали ситуацию украинские чрезвычайники.
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