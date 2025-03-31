Харьков охватили пожары: поражены склады и предприятия

Игорь Шкапа.  
31.03.2025 09:19
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина, Харьков


Российские ударные дроны атаковали Харьков.

Мэр города Игорь Терехов признал, что попадание пришлось по предприятию.

Российские ударные дроны атаковали Харьков. Мэр города Игорь Терехов признал, что попадание пришлось по...

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«Предварительно на границе Шевченковского и Киевского районов удар вражеского БПЛА. Точное место попадания, последствия и пострадавших уточняется», – сообщил он в два часа ночи.

Позже он добавил, что «попадание произошло по территории гражданского предприятия в Киевском районе».

По словам гауляйтера, за ночь в Харькове прозвучало шесть взрывов, в результате чего начался «сильный пожар».

Утром глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов написал, что «два беспилотника попали в крышу производственного строения и складское помещение с дальнейшим загоранием».

Кроме того, гауляйтер опубликовал снимки пожара.

Подтверждает прилеты и харьковское отделение Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

«Ночью и утром враг нанес массированный удар беспилотникам по Харькову. Зафиксированы попадания в производственное и складское здания в Киевском районе, где возникли пожары. 3 гражданских пострадали. Ликвидация последствий вражеской атаки продолжается», – описали ситуацию украинские чрезвычайники.

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