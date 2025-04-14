«Хаймарсы» дискредитированы как «лучшее оружие ВСУ» – воюющий экс-депутат Рады
Российская армия быстро приспосабливается к работе поставленных на Украину западных образцов оружия и техники – те самые «Хаймарсы», которые якобы поспособствовали выходу ВС РФ с правобережья Херсонской области, уже неэффективны.
Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил мобилизовавшийся в украинскую армию бывший депутат Верховной рады Егор Фирсов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«К сожалению, там то же самое высокоточное оружие, «Хаймарс» был в свое время королем фронта, мы очень все радовались, когда слышали его выходы и видели его полосы, которые он оставляет в небе…
Вот сейчас, к сожалению, выстрелы от «Хаймарса», существенно эффективность их снижена – и представь себе, что комплексы, которые стоят сотни миллионов долларов, уже не приносят далеко того результата. Вот, я все к чему говорю. Формат очень изменился и рядовому гражданину, и даже Европе это не до конца понятно», – сетовал укро-депутат.
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