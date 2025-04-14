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Российская армия быстро приспосабливается к работе поставленных на Украину западных образцов оружия и техники – те самые «Хаймарсы», которые якобы поспособствовали выходу ВС РФ с правобережья Херсонской области, уже неэффективны.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил мобилизовавшийся в украинскую армию бывший депутат Верховной рады Егор Фирсов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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