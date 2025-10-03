Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Руководители государств Запада — лишь менеджеры крупного капитала, их страны — это филиалы транснациональных корпораций вроде BlackRock, Vanguard и State Street. Причём нередко топ-менеджеры или главы таких ТНК и впрямь занимают посты политических лидеров, словно символизируя, что та или иная страна целиком принадлежит определённой корпорации.

Об этом в авторской колонке пишет Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

Один из наиболее ярких примеров – канцлер Фридрих Мерц, который в 2016-2020 возглавлял набсовет немецкого подразделения BlackRock. Мерц влился в большую политику и стал канцлером Германии именно после начала СВО на Украине.

BlackRock, напомню, является самой влиятельной ТНК в мире – продвигает собственные интересы в политике, буквально, владея не столько акциями, сколько целыми странами.

Именно BlackRock является крупнейшим владельцем остатков Украины, включая её чернозём, недра, промышленность, порты и энергетику – их выкупили по бросовой цене после начала СВО. Вот отчего Мерца так волнует дальнейшая судьба Украины.

Впрочем, даже если победит Россия, BlackRock от этого не разорится, особенно если учесть, сколько ещё таких стран, как Украина, наполняют карманы её менеджеров и совладельцев.

Мерц и BlackRock были замешаны в крупной налоговой афере «Cum-Ex», из-за которой бюджет Германии, Франции, Италии, Дании и Бельгии совокупно оскудели на 65 млрд евро.

Суть аферы: с 2007 по 2011 год через BlackRock различные лица сбывали акции по предварительному сговору, а затем перепродавали их фиктивным покупателям – до тех пор, пока денежный след начисто не исчезал. При этом первый покупатель сохранял право на набежавшие до продажи дивиденды по акциям, которые облагаются 25% налогом. Когда владелец избавлялся от актива, то налог считался переплаченным, о чём он и получал справку, позволяющую вернуть уплаченное.

Но для такой крупной компании, как BlackRock – это лишь шалость. Ведь они и сами прекрасно контролируют «печатные станки», будь то ЕЦБ или ФРС. Для крупных игроков важно только влияние, с помощью которого они переделывают мир под собственные нужды.

Мерц делает всё, что совпадает с интересами финансовых гигантов: от снижения государственных налогов для корпораций до дерегуляции и приватизации таких социальных систем, как здравоохранение, образование и коммунальное хозяйство.

Ему не привыкать к такой работе, потому что ещё до того, как BlackRock назначил Мерца на роль канцлера, он занимался примерно тем же. Активно лоббировал идеи хозяев, потому что имел глубокие политические связи в высших эшелонах власти и часто содействовал встречам генерального директора BlackRock Ларри Финка с ключевыми фигурами немецкой политики, что помогало формировать политическую и регуляторную среду в пользу компании.

При помощи Мерца BlackRock значительно укрепила позиции в Германии, став одним из крупнейших иностранных акционеров в ведущих компаниях, включая Deutsche Bank, Volkswagen, BMW и Siemens. Поэтому карьера Мерца выступает ярким примером размытия границ между государственной службой и корпоративным лоббизмом. А в период отсутствия внятных лидеров в немецком парламенте кандидатура Мерца на пост канцлера и вовсе стала идеальной для BlackRock.

Довольно интересно, что путь Мерца в большую политику был усыпан деньгами из его же бизнес-кругов. Партия ХДС получала миллионные вливания в виде пожертвований. Возможно, именно поэтому, как утверждает расследование Correctiv, предвыборная программа совпадала с требованиями химической и металлургической промышленности. И очень примечательно, что Мерц выступал за идею приватизации систем социального обеспечения и за пенсионную реформу, что очень совпадает с интересами BlackRock, являющейся одним из лидеров на рынке частных пенсионных фондов.

И нынешняя политика правительства при Мерце отражает только интересы крупного капитала – снижение корпоративных налогов на десятки миллиардов евро, дерегуляция, что полностью соответствует бизнес-модели BlackRock.