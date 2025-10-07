Казахстан решил присоединиться к блокаде России?

С момента начала визита Касым-Жомарта Токаева в США стали сразу задерживать грузы, идущие из Китая в Россию и из России в Казахстан. Похоже, это явный сигнал Астаны Западу о готовности перекрыть транзит и начать блокаду Москвы с юга.

Мы уже писали, что местный аналог «европейской интеграции» через тюркскую обязательно приведёт к тому, что ускорится процесс окончательной геополитической переориентации Казахстана в сторону ЕС, Великобритании и США, а это повлечёт за собой не только присоединение к санкциям, а к перекрытию важнейших транспортных маршрутов.

Именно поэтому ранее правительство РК согласилось на получение от USAID и установку на границе шпионского таможенного оборудования, и для этих же целей в Астане работают эмиссары Брюсселя и Вашингтона, которые в рамках спецкомиссии следят за грузоперевозками. Казахстанские банки из-за опасений вторичных санкций прекратили кредитовать свои же заводы, работающие с Россией.

Поэтому остановка и даже арест в конце сентября фур с российской продукцией в Уральске и Атырау на основании наличия неких «возможных угроз», а затем и прекращение допуска большегрузов, идущих из КНР в РФ, не стали неожиданностью. Скорее это был даже ожидаемый шаг, так как к нему уже давно готовились власти РК, ведь главная цель этого демарша – полное прекращение поставок стратегических материалов и товаров двойного назначения в Россию из Китая и Юго-Восточной Азии по территории РК.

В связи с этим решение, принятое во время заседания ШОС, о строительстве основной газотранспортной магистрали «Сила Сибири-2» через Монголию было абсолютно верным, так как казахстанское направление становится для Москвы и Пекина рискованным. А нынешние действия Астаны, продиктованные из-за океана, вообще сдвигают территорию республики из серой зоны в красную.

Более того, с учётом создания военно-политического блока в рамках Организации тюркских государств (ОТГ) нависла реальная угроза над логистическими маршрутами России, главным из которых является Север – Юг. Плюс может прерваться сообщение с Ираном, а Каспий будет перерезан, как и среднеазиатская ветка маршрута в Индию.

В предыдущих материалах мы уже касались темы совместных военных учений ВС стран ОТГ под эгидой Анкары на территории Азербайджана и плана строительства турецкой базы вблизи Баку, что является прямым нарушением Конвенции о правовом статусе Каспия. Проблема в том, что Казахстан, являясь формальным членом ОДКБ, активно участвует во всех учениях с участием представителей НАТО.

Многомиллиардный ущерб для российских производителей и компаний лишь часть тех потерь, связанных с этой геополитической переориентацией Астаны, так как назрели серьезные риски для безопасности самых протяжённых рубежей России. В Средней Азии просто на глазах возникает цепочка враждебных государств, связанных через Азербайджан с Турцией и Западом.

И тут критическое значение для англосакской экспансии имеет развитие Транскаспийского маршрута, куда встроена, кстати, и Украина, которая ударами БПЛА по Новороссийску и логистической инфраструктуре добивается перенаправления всех потоков энергоносителей и стратегических минералов из Казахстана в обход России.

Очевидно, что в Акорде видимо посчитали, что транзитных и пропускных возможностей этого пути уже достаточно, раз перешли в такую атаку. Но и тут без неожиданностей, так как к 2028-му году в РК намерены отказаться от закупки российского продовольствия, а недавно действовал запрет на ввоз зерна и сахара.

На этом фоне всё более странными становятся систематические налёты украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие предприятия Оренбурга и Башкирии, а также на объекты Урала и других соседних с РК регионов. Учитывая огромные расстояния эти БПЛА вряд ли могли долететь из «неньки» и нуждались в других более близких «аэродромах».

Такие тревожные вызовы и реальные перспективы логистического коллапса уже вызвали обеспокоенность Москвы, где сейчас активно обсуждаются пути выхода из этого кризиса.