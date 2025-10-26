Караганов: «Нет ни одной причины, почему китайцы должны сдать Россию»

26.10.2025 16:53
Если Китай пойдёт на поводу у США и отвернётся от России, дальнейшее давление американцев на Пекин станет «гораздо жёстче и беспардоннее», чем сейчас.

Об этом в эфире телеканала ТВЦ заявил политолог, почётный представитель Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На китайцев давят, это очень прагматичный и торговый народ, это не мы, мы – народ воинов. Поэтому они будут маневрировать. Но я не сомневаюсь в том, что китайское руководство абсолютно чётко понимает, с кем и с чем оно имеет дело в Америке. Поэтому, по крайней мере, на обозримую перспективу никакого отхода Китая от России не будет.

Тем более, что в Китае прекрасно понимают, что, по крайней мере, на 10-15 лет вперёд без России они – единица без нуля. Без опоры на наш стратегический потенциал, на нашу мощь. Может, через 15-20 лет, когда они обретут потенциал во всех областях, наша ценность для них уменьшится. Но я не вижу ни одной причины, почему китайцы должны, условно говоря, сдать Россию», – сказал Караганов.

Он подчеркнул, что Россия для Китая не только надёжный партнёр, но и крупнейший актив.

«Наш квази-союз увеличивает нашу совокупную мощь втрое, но китайскую – вдвое, половина мощи в противостоянии США. А это означает, если они отрубят эту половину, то давить на них будут гораздо жёстче и гораздо беспардоннее, чем сейчас.

Сейчас на них не давят, потому что они прекрасно понимают, что в крайнем случае, если Китай пойдёт на решительные меры, за ним будет стоять Россия. А совокупная мощь Китая и России уже сильно превышает совокупную мощь США, а в дальнейшем будет превышать больше», – объяснил политолог.

