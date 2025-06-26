Канадский эксперт: Запад превратил Украину в антироссийский форпост и соскочил

Вадим Москаленко.  
26.06.2025 11:43
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, Русофобия, Украина


Запад целенаправленно накачивал Украину идеологией русофобской ненависти и спровоцировал взрыв, ставший точкой невозврата в украино-российских отношениях.

Об этом на канале UkrLife заявил проживающий в Канаде политический обозреватель Джеймс Талберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад целенаправленно накачивал Украину идеологией русофобской ненависти и спровоцировал взрыв, ставший точкой невозврата в...

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«США и Западный мир достаточно целенаправленно вкачивали и строили из Украины форпост и антироссийский проект. Они сейчас с него соскочили, но до этого его очень целенаправленно строили… Украина же была подвязана под Россию экономически. Огромная часть экономики Украины – экспорт шёл на Россию, так же точно очень много продуктов приходило из России. Экономически эта война была невыгодна обеим сторонам, и в первую очередь, Украине, потому что Украина имела бенефиты от экономических нитей, котрые у неё были с Россией.

Но Запад активно вкачивал Украину – нет, вы будете форпостом, мы вас возьмём в НАТО, в Европу. Ни в Европу, ни в НАТО пока что Украина не вошла. Но активно шла информационная, идеологическая вкачка Украины, что вы будете частью Запада. USAID, который Трамп недавно прикрыл, сейчас он снова в каком-то формате работает, выдавал деньги украинским информационным деятелям, чтобы они продвигали эти нарративы», – напомнил Талберг.

То есть эта ненависть, вот эта вкачка, идеология, которую вкачивали в Украине как один из вариантов сделать из Украины АнтиРоссию, и довела до точки невозврата, где и был спровоцирован большего градуса конфликт», – добавил канадец.

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