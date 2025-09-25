Калининград, Приднестровье, Сербия, – основатель «Рыбаря» перечислил новые точки эскалации

Анатолий Лапин.  
25.09.2025 09:27
  (Мск) , Киев
Просмотров: 107
 
Балканы, Дзен, Калининград, НАТО, Политика, Приднестровье, Республика Сербская, Россия, Сербия, Средняя Азия, Украина


Помимо зоны СВО, у России есть множество «болевых точек», на которые будет давить Запад.

Об этом в эфире видеоблога «Инфоцелина» заявил основатель телеграм-канала «Рыбарь», бывший сотрудник пресс-службы Минобороны РФ Михаил Звинчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Помимо зоны СВО, у России есть множество «болевых точек», на которые будет давить Запад....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В частности, Прибалтика – я ставлю на то, что первая эскалация будет все же вокруг Калининградской области…

Приднестровье – наша уязвимая точка, где мы ничего сейчас не можем сделать, потому что авиасообщения нет, как-то нашими войсками добиться до и добраться до Приднестровья невозможно.

Еще одна болевая точка – это Балканы: Сербия и Республика Сербская, которым мы тоже сейчас не можем никоим образом помочь, потому что сообщения у нас нет.

Дружеские отношения с Черногорией мы благополучно потеряли еще в 2020 году. Ну, соответственно, что у нас остается в Европе? Ничего. Просто четыре болевые точки, на которые будут давить.

Еще один пояс нестабильности у нас находится на Южном Кавказе. Азербайджан, наш «стратегический союзник», сейчас показал свое истинное лицо. Азербайджан, если мы посмотрим на экономику и все последние договоренности, теснейшим образом связан с Великобританией. И с британцами проводят огромное количество проектов антироссийской направленности.

Армения. Никол Пашинян, агент Госдепа, выпускник программ Сороса. Во что превращается сейчас внешняя политика Армении – мы тоже видим. Получается, две страны, рядом с которыми наш заклятый враг Турция, объединяются сейчас против России», – заявил Звинчук.

Не лучше ситуация и в Средней Азии, где Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, по словам эксперта, также находятся под британским и турецким влиянием, и все больше отдаляются от России.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить