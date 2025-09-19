«Какой развал? Россия медленно движется к победе» – британский русофоб

Игорь Шкапа.  
19.09.2025 14:51
  (Мск) , Киев
Просмотров: 493
 
Великобритания, Дзен, Россия, Санкции


Сценарий победы России гораздо более вероятен, чем шансы на ее распад.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в ходе проведенной фондом олигарха Виктора Пинчука дискуссии на тему «Россия побеждает или разваливается?» заявил старший научный сотрудник Института Гувера и Стэнфордского университета Нил Фергюсон.


Он говорит, что наблюдаются определенные проблемы в некоторых отраслях российской экономики, например, в строительстве жилья, но это не похоже на экономический кризис, и привел несколько цифр.

«Почти вдвое выросли расходы на оборону в России – 7% ВВП. Дефицит – 2,4% ВВП, соотношение ВВП и суверенного долга – 14%, государственные поступления от нефти и газа выросли на треть. Инфляция – 8,7%, но реальные зарплаты выросли на 22% с начала войны и почти нет безработицы. Доходы выросли на 48%, розничная торговля – на 38%, и продажа товаров потребления растет. То есть режим санкций не сработал», – печалится британец.

По его словам, «в реальном мире Россия действительно оказалась довольно успешной».

«Она расширяет производство, и Европа не может ее догнать», – печалится эксперт.

Он призывает думать о том, как Европа может достичь российского уровня производства вооружений.

«Если она не сможет этого сделать, если она не сможет компенсировать то, что не поставляют США, то в конце концов, и это мне сложно говорить как историку, но я могу предусмотреть итог этой кампании, когда Россия, теряющая жизни своих мужчин, вместе с тем будет медленно, но уверенно двигаться к победе.

Мы должны смотреть на экономические показатели, и этот, собственно, сценарий гораздо более вероятен, чем сценарий распада России», – резюмировал Фергюсон.

