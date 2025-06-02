Окружение Дональда Трампа даёт ему неверную информацию, убеждая, будто на Россию можно давить угрозой усиления санкций.

Об этом в эфире видеоблога Dialogue Works заявил экс-офицер разведки США Скотт Риттер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что Трамп живет в мире фантазий, где он считает, что у него гораздо больше рычагов влияния на Россию, чем на самом деле.

Эту фантазию поддерживают такие люди, как Скотт Бессент, министр финансов, который еще до того, как стал министром, говорил, что мы знаем секрет России, а русские знают, что мы знаем секрет, и мы можем их уничтожить в любой момент.

У России нет секретов. Россия надирает задницу Америке. Она надирает задницу НАТО. Она надирает задницу Европе. Они знают секрет коллективного Запада. И они давно его раскрыли.

Это не значит, что русским легко, ничто из этого не было легким, это было очень кроваво, они понесли много потерь. И им пришлось провести кардинальные системные изменения в своей работе, чтобы преодолеть санкции, но вы же знаете, что, когда ввели санкции, вместо того, чтобы привести к рецессии, экономика России показала снижение темпов роста, но сейчас она стабилизировалась на уровне 2,2%. Сегодня она выросла до 4,8% и продолжает расти.

Как вам это удается? Как вы душите российскую экономику и заставляете ее расти? А страны, которые вводят санкции, сами сталкиваются с проблемами. Экономика Германии находится на грани краха. Ни одна из европейских экономик не процветает. И каждый раз, когда они вводят санкции против России, становится только хуже», – заявил Риттер.