Как только западные деньги кончатся, ВСУ выпрыгнут из окопов и разбегутся – Зимовский
ВСУ будут продолжать воевать против России до тех пор, пока ЕС и США платят им деньги.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный обозреватель Александр Зимовский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если мы готовы воевать 21 год, сколько готова воевать Украина, по вашим прикидкам?» – спросил ведущий, напомнив слова Мединского о войне Петровской России со Швецией.
«Украинцы будут готовы воевать столько, сколько Европа или Америка готовы будут за это платить. То есть, в данном случае это просто ландскнехты, которые работают, пока у хозяина не кончатся деньги.
Но, как говорили раньше, воюют не деньги, воюют пушки. Хотя без денег пушку не отправишь даже на фронт, потому что ее придется тогда на волах тащить», – сказал Зимовский.
«Они будут воевать столько, сколько им будут давать денег на это дело. Как только деньги кончатся, за свои деньги ни один хохол воевать не будет. Ни политический подкованный руководитель, ни солдат, которого отправляют на фронт.
Если ему сказать: ты, Мыкола, будешь сам себя содержать на фронте, давай-ка ты побыстрее собирайся, там, бери суму там походную и иди, покупай себе всё, что тебе необходимо. У них не то что бусификации не будет, они разбегутся прямо из окопов», – добавил обозреватель.
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