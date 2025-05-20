Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ВСУ будут продолжать воевать против России до тех пор, пока ЕС и США платят им деньги.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный обозреватель Александр Зимовский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если мы готовы воевать 21 год, сколько готова воевать Украина, по вашим прикидкам?» – спросил ведущий, напомнив слова Мединского о войне Петровской России со Швецией.

«Украинцы будут готовы воевать столько, сколько Европа или Америка готовы будут за это платить. То есть, в данном случае это просто ландскнехты, которые работают, пока у хозяина не кончатся деньги. Но, как говорили раньше, воюют не деньги, воюют пушки. Хотя без денег пушку не отправишь даже на фронт, потому что ее придется тогда на волах тащить», – сказал Зимовский.