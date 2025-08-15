«Кагэбист и нарцисс хотят решить нашу судьбу!» – майданщик Стецькив запротестовал

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Высока вероятность, что по итогам саммита президентов России и США Киев поставят в невыгодное положение.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире обслуживающей Банковую телеведущей Натальи Мосейчук заявил полевой командир «оранжевого» майдана, депутат ВР прошлых созывов Тарас Стецькив.

«Прогнозировать встречу, когда за столом переговоров, с одной стороны, сидит московский кагэбист, а с другой – самовлюбленный нарцисс и шоумен… почти невозможно. Особенно это касается американского президента», – сказал Стецькив.

Он опасается, что саммит на Аляске может плохо обернуться для Украины.

«Когда двое собираются говорить о третьем при его отсутствии, то огромная вероятность, что попытаются договориться за его счет. Попробуют, они попытаются договориться за наш счет. Это нужно понимать. Если ты не за столом, ты в меню, конечно», – предупредил майданщик.

По его словам, до сегодняшнего дня Владимир Зеленский «достойно держит вызов войны».

«Но теперь перед ним еще более сложный вызов. Выдержать вызов так называемыми переговорами, шантажом, давлением и, возможно, нагибанием. И вот это может быть следствием встречи», – опасается экс-депутат.

При этом вероятность того, что Путин и Трамп «могут достичь договоренностей, которые нас поставят в очень невыгодное положение», он оценивает в 30 – 35%.