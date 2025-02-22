К Трампу пытаются найти подход через униатов

Игорь Шкапа.  
22.02.2025 13:37
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, США, Украина


Украинцам следует сделать ставку на религиозный фактор, чтобы склонить президента США Дональда Трампа на свою сторону.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в авторской колонке, опубликованной антироссийским пропагандистским изданием «Новое время», пишет львовский историк, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак.

Украинцам следует сделать ставку на религиозный фактор, чтобы склонить президента США Дональда Трампа на...

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Он считает, что Киев может подобрать ключи к Трампу через украинских протестантов и греко-католиков.

«Украинцы недооценивают роль религиозного фактора в американской политике. Трамп считает, что в его выживании во время неудачного покушения виден перст Божий. Как он сказал в своей инаугурационной речи, «Меня спас Бог, чтобы я мог сделать Америку снова великой», – пишет Грицак.

Он обращает внимание на рекордное количество католиков в ближайшем окружении Трампа.

«К их числу относятся Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс, «пограничный царь» Том Хоман, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, посол США в ООН Элиз Стефаник, директор ЦРУ Джон Ратклифф и, конечно, министр здравоохранения Джон Р. Кеннеди-младший. Они не являются, однако, типичными католиками — то есть теми, которые принимают безусловное превосходство Ватикана.

Они являются критиками Папы и воспринимают его политику как либеральную. Трамп по сути вступил в прямую конфронтацию с Папой, назначив своим послом в Ватикане Брайана Берча, одного из лидеров американских консервативных католиков. Папа сделал ответный ход, назначив архиепископом Вашингтона кардинала Роберта МкЭлроя, одного из самых клерикальных критиков Трампа», – указывает львовский профессор.

Автор называет хорошим примером использования религиозного фактора историю о том, как спикера палаты представителей протестанта Майка Джонсона убедили поставить вопрос о помощи Украине на голосование.

«Эта история уже хорошо известна, хотя и не во всех деталях. В любом случае, это была мастерская партия, которую сыграли и выиграли лоббисты Украины в Вашингтоне, и на этом примере стоит учиться. Ключевую роль сыграла апелляция к его христианским чувствам через личные истории украинских протестантов на оккупированных территориях и их утраты в их семьях в результате российских обстрелов.

Урок прост: в разговорах с Трампом, его окружением и его сторонниками следует избегать больших схем и больших теорий. Надо рассказывать простые, но убедительные истории успеха, чудес или страданий — все, что может задеть сентиментальную струнку у Трампа, трампистов и особенно их жен. Трампу не надо читать длинные лекции, а еще больше поучать. К нему и его команде не надо относиться как к дуракам: они умнее, чем выглядят», – резюмирует Грицак.

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