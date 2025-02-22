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Украинцам следует сделать ставку на религиозный фактор, чтобы склонить президента США Дональда Трампа на свою сторону.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в авторской колонке, опубликованной антироссийским пропагандистским изданием «Новое время», пишет львовский историк, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак.

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Он считает, что Киев может подобрать ключи к Трампу через украинских протестантов и греко-католиков.

«Украинцы недооценивают роль религиозного фактора в американской политике. Трамп считает, что в его выживании во время неудачного покушения виден перст Божий. Как он сказал в своей инаугурационной речи, «Меня спас Бог, чтобы я мог сделать Америку снова великой», – пишет Грицак.

Он обращает внимание на рекордное количество католиков в ближайшем окружении Трампа.

«К их числу относятся Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс, «пограничный царь» Том Хоман, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, посол США в ООН Элиз Стефаник, директор ЦРУ Джон Ратклифф и, конечно, министр здравоохранения Джон Р. Кеннеди-младший. Они не являются, однако, типичными католиками — то есть теми, которые принимают безусловное превосходство Ватикана. Они являются критиками Папы и воспринимают его политику как либеральную. Трамп по сути вступил в прямую конфронтацию с Папой, назначив своим послом в Ватикане Брайана Берча, одного из лидеров американских консервативных католиков. Папа сделал ответный ход, назначив архиепископом Вашингтона кардинала Роберта МкЭлроя, одного из самых клерикальных критиков Трампа», – указывает львовский профессор.

Автор называет хорошим примером использования религиозного фактора историю о том, как спикера палаты представителей протестанта Майка Джонсона убедили поставить вопрос о помощи Украине на голосование.