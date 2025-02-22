К Трампу пытаются найти подход через униатов
Украинцам следует сделать ставку на религиозный фактор, чтобы склонить президента США Дональда Трампа на свою сторону.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в авторской колонке, опубликованной антироссийским пропагандистским изданием «Новое время», пишет львовский историк, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Он считает, что Киев может подобрать ключи к Трампу через украинских протестантов и греко-католиков.
«Украинцы недооценивают роль религиозного фактора в американской политике. Трамп считает, что в его выживании во время неудачного покушения виден перст Божий. Как он сказал в своей инаугурационной речи, «Меня спас Бог, чтобы я мог сделать Америку снова великой», – пишет Грицак.
Он обращает внимание на рекордное количество католиков в ближайшем окружении Трампа.
«К их числу относятся Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс, «пограничный царь» Том Хоман, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, посол США в ООН Элиз Стефаник, директор ЦРУ Джон Ратклифф и, конечно, министр здравоохранения Джон Р. Кеннеди-младший. Они не являются, однако, типичными католиками — то есть теми, которые принимают безусловное превосходство Ватикана.
Они являются критиками Папы и воспринимают его политику как либеральную. Трамп по сути вступил в прямую конфронтацию с Папой, назначив своим послом в Ватикане Брайана Берча, одного из лидеров американских консервативных католиков. Папа сделал ответный ход, назначив архиепископом Вашингтона кардинала Роберта МкЭлроя, одного из самых клерикальных критиков Трампа», – указывает львовский профессор.
Автор называет хорошим примером использования религиозного фактора историю о том, как спикера палаты представителей протестанта Майка Джонсона убедили поставить вопрос о помощи Украине на голосование.
«Эта история уже хорошо известна, хотя и не во всех деталях. В любом случае, это была мастерская партия, которую сыграли и выиграли лоббисты Украины в Вашингтоне, и на этом примере стоит учиться. Ключевую роль сыграла апелляция к его христианским чувствам через личные истории украинских протестантов на оккупированных территориях и их утраты в их семьях в результате российских обстрелов.
Урок прост: в разговорах с Трампом, его окружением и его сторонниками следует избегать больших схем и больших теорий. Надо рассказывать простые, но убедительные истории успеха, чудес или страданий — все, что может задеть сентиментальную струнку у Трампа, трампистов и особенно их жен. Трампу не надо читать длинные лекции, а еще больше поучать. К нему и его команде не надо относиться как к дуракам: они умнее, чем выглядят», – резюмирует Грицак.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: