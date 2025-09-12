К февралю Россия вернётся на правый берег Днепра, – прогноз Арестовича

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Благодаря новой тактике, переправа через Днепр не станет непреодолимой проблемой для российской армии. Об этом в эфире журналистки-иноагента Юлии Латыниной заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный в РФ в список экстремистов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Российское командование планирует высадку на ругой берег Днепра и захват Херсона. На трассе Херсон-Николаев дальнобойные российские дроны уже летают аж бегом. Там идёт изоляция театра, формирующая операция перед началом основной. По Краматорску и Славянску тоже идут формирующие операции. Есть установка, области есть в российской Конституции, они должны быть захвачены», – сказал Арестович.