«К 2040-му Украины не будет. Запомните этот твит» – Павлив

Как бы ни повернулся ход событий, после окончания кризиса Украина как государство будет нежизнеспособно.

Об этом на канале покинувшего Украину музыканта Тарика Незалежко заявил переехавший из Киева в РФ политолог Михаил Павлив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вообще не верю в жизнеспособность украинского государства после кризисов, каким бы и в каких границах оно ни сохранилось. Это будет полная калька с прибалтийских вымиратов. Украина уже угодила в демографическую яму, и из неё не выберется. Уже сейчас количество пенсионеров превалирует над трудоспособным населением. Плюс почти миллионная категория иждивенцев – это ветераны. Станет постоянным трендом массовый выезд молодёжи. Если до определённого момента это имело ещё сезонный характер, то сейчас это станет по аналогии с той же Молдавией, Прибалтикой, когда просто молодой человек завершает школу и либо на Украине заканчивает вуз и уезжает, либо уезжает сразу. Это будет массовым явлением. То есть демографически Украина перестанет возобновляться. Выйдет большая часть трудоспособного населения, покинет почти всё молодое население, править бал будет аграрный сектор, который на корню принадлежит западным корпорациям, оставшиеся украинские собственники будут тоже скуплены. Логистическая и портовая инфраструктура, ГТС будет принадлежать не Украине, горнорудный комплекс в значительной степени будет ориентирован на этот кабальный фонд», – рассказал Павлив.