Израильский офицер советует бандеровцам «поставить теракты в РФ на конвейер»

Вадим Москаленко.  
30.04.2025 17:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Израиль, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Терроризм, Украина, экстремизм


В убийствах российских офицеров и инженеров на территории РФ Киев должен соблюдать «постоянство» и массовость – и это главное.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил израильский офицер в отставке Игаль Левин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В убийствах российских офицеров и инженеров на территории РФ Киев должен соблюдать «постоянство» и...

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«Может же быть на войне такое, что ваше топовое лицо – военного или инженера даже можно, могут убить? Да, могут. И вы создаёте систему, которая должна предотвратить, чтобы это не было конвейером. Именно конвейер здесь важен. Понятное дело, и уровень. Кто он [Ярослав Москалик] – генерал-лейтенант? Это очень серьёзно.

У них всех есть квартиры, явки, пароли, где они служат и работают, где их семьи, где и как они перемещаются. Это не какие-то террористы-подпольщики, сидящие в норе, иди его найди ещё.

Это генерал – лицо официальное, которое ездит на рыбалку водочку попить, в баньку с друзьями. Ту же баньку заминировать или автомобиль под его подъездом», – раздавал еврей советы бандеровцам.

Он подчеркнул, что «здесь главное – постоянство».

«Когда был один случай, говорили – ну, это так, не считается. Украинцы ничего не умеют. А тут мы видим, что есть определённая система, у нас есть конвейер. Топовые российские военные должны понимать, что они не в безопасности. Более того, вы не можете обеспечить никак безопасность этим людям.

Вы что будете проверять все автомобили под подъездами? Всех генералов и полковников? Их же, как грязи, в России! Вы что их всех переселите в бункеры, в землянки скроете? Нет, всё открыто»,– высказался Левин.

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