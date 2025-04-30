Израильский офицер советует бандеровцам «поставить теракты в РФ на конвейер»
В убийствах российских офицеров и инженеров на территории РФ Киев должен соблюдать «постоянство» и массовость – и это главное.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил израильский офицер в отставке Игаль Левин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Может же быть на войне такое, что ваше топовое лицо – военного или инженера даже можно, могут убить? Да, могут. И вы создаёте систему, которая должна предотвратить, чтобы это не было конвейером. Именно конвейер здесь важен. Понятное дело, и уровень. Кто он [Ярослав Москалик] – генерал-лейтенант? Это очень серьёзно.
У них всех есть квартиры, явки, пароли, где они служат и работают, где их семьи, где и как они перемещаются. Это не какие-то террористы-подпольщики, сидящие в норе, иди его найди ещё.
Это генерал – лицо официальное, которое ездит на рыбалку водочку попить, в баньку с друзьями. Ту же баньку заминировать или автомобиль под его подъездом», – раздавал еврей советы бандеровцам.
Он подчеркнул, что «здесь главное – постоянство».
«Когда был один случай, говорили – ну, это так, не считается. Украинцы ничего не умеют. А тут мы видим, что есть определённая система, у нас есть конвейер. Топовые российские военные должны понимать, что они не в безопасности. Более того, вы не можете обеспечить никак безопасность этим людям.
Вы что будете проверять все автомобили под подъездами? Всех генералов и полковников? Их же, как грязи, в России! Вы что их всех переселите в бункеры, в землянки скроете? Нет, всё открыто»,– высказался Левин.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: