Израильский офицер призывает к тотальному железнодорожному террору в РФ

Украине нужно акцентировать внимание на поражении всей российской логистики, и ВСУ уже работают в этом направлении.

Об этом в эфире «Фабрики новостей» заявил бывший одессит, офицер запаса израильской армии, военный обозреватель Игаль Левин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На стратегическом уровне нужно думать о том, как выносить логистику врага. Как говорил классик, солдаты выигрывают сражения, но войну выигрывает логистика. Поэтому, если Украина хочет выиграть войну, она должна работать по логистике. И это вот происходит наконец-то – поезда, задержки, удары», – сказал Левин.

Он отмечает, что по колее бить нет смысла, поскольку ее быстро чинят, но другое дело – с ударами по тепловозам и составам.