Израиль хоронит Зеленского: Трамп списал Украину

Катя Добрина.  
19.06.2025 16:29
  (Мск) , Симферополь
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Ближний Восток, Война, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Израиль, Иран, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Ближневосточная повестка вот уже 80 лет как остается наиважнейшей для мира, и любое действие в ее контексте отодвигает на второй план другие конфликты, тем более украинский. Президент США ясно дал понять, что Зеленский ему больше не интересен, потому что Израиль для Трампа на первом месте.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ближневосточная повестка вот уже 80 лет как остается наиважнейшей для мира, и любое действие...

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«Украинская тема не такая важная. Это для нас важно, потому что мы живём в украинской повестке. Но считать, что весь мир живёт в украинской повестке, ошибочно. А вот что весь мир живёт в ближневосточной повестке — это правда. Любое решение в любой момент времени может быть принято в интересах ближневосточной повестки. Она для мира гораздо более важна.

Украинская повестка важна для Европы, и то – для Восточной Европы. Для нас важна, для тех, кто называет себя сейчас «Украина». Это не весь мир. Поэтому интересы могут измениться, и вектор внимания сместится вновь на израильско-палестинский, израильско-иранский, ирано-саудовский, израильско-саудовский конфликт. Это всегда важнее.

Только Зеленский хочет всем показать, что ничего важнее нет, чем интересы Киева. Он ошибается, но ему ничего не остаётся, кроме как надуваться, как мыльный пузырь», — отметил он.

Эксперт оценил отъезд президента США Дональда Трампа с заседания G7 без встречи с Зеленским как определённый сигнал европейским лидерам: клоун больше не интересен.

«Трамп показал, что отношения (к Зеленскому) он не изменил, презирает этого клоуна, и это серьёзно. Это серьёзный сигнал для европейского Запада, что у Трампа ничего не изменилось, и он не видит за Зеленским будущего», — заключил Шатров.

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