Итоги саммита ЕС: Украина с «поддержкой», но без денег и новых санкций против России

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Euroactive сообщает со ссылкой на официальное сообщение Евросовета, что в Брюсселе по итогам заседания Европейского Совета 26 стран-членов ЕС из 27 согласовали совместное заявление о поддержке киевского режима Зеленского.

«Европейский Совет вновь отмечает неотъемлемое право Украины выбирать свою судьбу, основываясь на Уставе ООН и международном праве. Европейский Союз остается непоколебимым в своей поддержке пути Украины к членству в ЕС», – говорится в заявлении.

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Европейский Совет также умудрился разглядеть на Украине какие-то «реформы», связанные с перспективой вступления страны в ЕС, и даже высоко оценивает их темпы «в сложных обстоятельствах».

Украину и Еврокомиссию призвали «активизировать работу в процессе вступления».

«Европейский Совет вернется к этому вопросу на своем следующем заседании», – говорится в итоговом документе.

Однако очередные общие слова не обошлись без значительной ложки дегтя для Киева. Поскольку ранее анонсированный 18-й пакет санкций против России не согласовали, в документе упомянут только уже одобренный 17-й.

Издание Index отмечает, что причиной снова стала осоьбая позиция соседей Украины. Венгрия снова не поддержала заявление о поддержке Украины, а из-за Фицо не удалось принять новый, 18-й пакет санкций против России.

Таким образом, отмечает издание, Будапешт и Братислава все же сдержали свое обещание и впервые с 2022 года декларативная поддержка Украины не сопровождается Европой мерами по усилению санкционного давления на РФ.

На вчерашнем саммите ЕС Венгрия и Словакия ветировали два вопроса, хотя Виктор Орбан заявлял, что получил «хорошие предложения», а Роберт Фицо назвал переговоры с Урсулой фон дер Ляен «конструктивными».

Словацкий премьер заблокировал 18 пакет санкций против РФ, а его венгерский коллега вообще не подписал заключительный документ саммита в части, касающейся Украины, поэтому заявление об Украине обнародовали лишь 26 государств – без участия Венгрии.

Однако Виктор Орбан еще до саммита предупреждал, в вопросе Украины он не согласен с остальным ЕС.

Орбан так делает уже третий саммит подряд, поэтому итоговый документ официально объявил председатель Европейского совета Антониу Кошта, а главы 26 государств и правительств поставили под ним подписи.

С Фицо переговоры вели и лидеры государств, и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, впрочем, по словам Фицо, несмотря на «конструктивность» переговоров, стороны разошлись в вопросе российских энергоресурсов, поэтому он оставил за собой право вето.

После разговора с фон дер Ляен Фицо сообщил, что непременно наложит вето, поэтому вопрос сняли с повестки дня.

Еще в понедельник на совещании министров иностранных дел ЕС Словакия и Венгрия заблокировали санкционный пакет, поскольку его политически связали с разработанной Еврокомиссией инициативой REPowerEU по отказу от российских энергоносителей, который обе страны считают угрозой своей энергетической безопасности.

«Так что поддержка Украины остается, но новые санкции против Кремля откладываются», – подытоживает издание.

В пункт повестки дня, посвященный Украине, онлайн присоединился Владимир Зеленский: он проинформировал лидеров о текущем состоянии войны и повторил свои просьбы по усилению военной помощи и ускорению переговоров о членстве Украины в ЕС.

После выступления Зеленского главы государств и правительств обсуждали, в частности, можно ли направить в поддержку Украины инструмент SAFE – кредитную линию Еврокомиссии на 150 млрд евро для наращивания оборонных возможностей. Однако и тут из-за разногласий внутри ЕС решение не приняли.

В итоговом документе лидеры ЕС подчеркнули, что «стремятся к длительному миру, который будет отвечать интересам Украины и гарантировать ее безопасность, и приветствовали мирные инициативы США».

26 стран ЕС подтвердили, что продолжат поддерживать Киев: только в этом году на сумму 30,6 млрд евро, из которых чуть больше трети — 10,5 млрд. — Украина уже получила, и призвали усилить военную и гуманитарную помощь.