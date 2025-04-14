Италия направила 40 депортированных мигрантов на передержку в нищую Албанию

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Сорок депортированных из Италии нелегальных мигрантов преимущественно из Бангладеш были направлены в распределительные центры Албании.

Это первый случай, когда государство-член ЕС депортировало нелегалов в третью страну, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Судно с мигрантами отправилось из итальянского порта Бриндизи в албанский порт Шенджин, расположенный примерно в 66 километрах к северу от столичной Тираны. Там их направят в центры, которые Италия построила для приема просителей убежища в октябре прошлого года, но итальянские суды не разрешили их использовать из-за судебных исков и протестов правозащитников.

В ноябре 2023 года Италия и Албания подписали соглашение на сумму почти 800 миллионов евро, в рамках которого Италия могла бы отправлять в Албанию до трёх тысяч мигрантов в месяц, которые затем должны были бы ждать в Албании решения о предоставлении убежища или депортации на родину.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони в прошлом месяце издала указ, согласно которому в албанские приемные центры будут направляться не только мигранты, запросившие убежище и ожидающие решения, но и те, кого предписано депортировать.

«Для нас это неприемлемо. Не существует механизма, который позволил бы депортировать из Албании лиц, чьи ходатайства о предоставлении убежища были отклонены», — заявил агентству The Associated Press (AP) представитель неправительственной организации Action Aid Франческо Ферри.

Европейская комиссия предложила разрешить государствам-членам строить такие «приемные центры» в третьих странах, но этот вопрос все еще находится на рассмотрении.

Тем временем Нидерланды объявили о заключении аналогичного соглашения с Угандой. В свою очередь, неправительственные организации, работающие с мигрантами, и их адвокаты утверждают, что такие соглашения «нарушают право человека на убежище».

Италия трижды пыталась переправить в Албанию 73 мигранта, однако итальянские суды каждый раз отказывались одобрить их содержание под стражей за пределами ЕС, поэтому их приходилось возвращать.

По данным Министерства внутренних дел Италии, с начала этого года в страну по морю прибыло 11 тыс. 438 мигрантов, в основном из Бангладеш.