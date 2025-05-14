Иран передает России ракеты покруче американских. Под угрозой важные узлы ВСУ – полковник ВСУ

ВС РФ получат на вооружение произведенные Ираном ракетные комплексы Fath-360. Они примерно похожи на переданные украинской армии Соединенными Штатами системы GMLS, но имеют большую дальность и боевую нагрузку.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил военный эксперт Константин Машовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это ракеты малой дальности. Приблизительно, по разным оценкам, оценивается дальность их действия от 100 до 120 километров. Большинство экспертов склоняется к тому, что это некий иранский аналог GMLS, ракет американских, но они значительно дальше летят и имеют большую боевую часть. Если у американских ракет это где-то приблизительно 90 килограмм, то иранский вариант оснащается боевой частью где-то в 150 килограмм. То есть значительно мощнее ракеты.

Системы наведения они используют на этой ракете ГЛОНАСС. То есть очевидно, что со спутниковым наведением и, насколько я понимаю, там стоит инерционная система. То есть при использовании противником средства радиоэлектронной борьбы она переходит на инерционную систему. Конечно при этом точность попадания становится хуже, чем при спутниковом наведении, но это позволяет преодолевать систему ПВО-ПРО.

По сути она представляет собой достаточно серьезную угрозу для особо важных объектов единичных, как-то артиллерийских подразделений, командных пунктов, систем ПВО, расположенных в ближней зоне. То есть дальность действия – где-то до 120 километров она позволяет доставать. В этом отношении, конечно, факт поставки этих ракет противнику – там шла речь о первой партии в 200 этих ракет, существенно расширит боевые возможности войск противника», – заявил Машовец.