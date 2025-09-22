Иноагент Чичваркин: США пытаются «грамотным обхаживанием» взять под контроль Лукашенко

Елена Острякова.  
22.09.2025 20:54
  (Мск) , Москва
Просмотров: 260
 
Белоруссия, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, США


США пытаются оттянуть президента Белоруссии Александра Лукашенко от России, активизируя дипломатическую работу с Минском.

Об этом беглый бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин заявил в интервью украинскому тележурналисту Василию Голованову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Потому что в будущем правильно Россию взять хотя бы чуть-чуть под контроль в самых близких союзниках. И чем-то заинтересовать их. Лукашенко абсолютный упырь, но именно усилиями Трампа вышли из жутких пыточных условий уже несколько десятков человек. Я думаю, что он добьется освобождения всех остальных. Нужно будет смотреть по Колесниковой, когда ее освободят. Думаю, что Трамп этого добьется», – рассуждал Чичваркин.

Он считает такую политику США более грамотной, чем политика Польши, которая только недавно перекрыла поток китайских товаров в Европу и долго продолжала пропускать нефть по трудопроводу «Дружба», но при этом кошмарила иноагентов из России.

Чичваркин обижен на то, что его недавно 3,5 часа продержали в аэропорту Варшавы, и в итоге не пустили в страну.

