Индия откажется от российской нефти?
Под давлением США Индия начала сокращать импорт российской нефти.
Об том, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает агентство «Рейтер», ссылаясь представителя Белого дома.
Утверждается, что Индия вполовину сократила импорт российской нефти после после переговоров Нью-Дели и Вашингтона по вопросам торговли. Других деталей он не привел.
А вот агентство «Блумберг» отмечает, что заявление Дональда Трампа, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему не закупать российскую нефть, «застали врасплох» индийские государственные НПЗ.
Утверждается, что три руководителя индийских НПЗ проинформировали что импорт российской нефти в страну сократится в «краткосрочной перспективе». При этом они сказали, что власти Индии не уведомляли их о решении прекратить закупки российской нефти.
В Москве же считают, что Индия продолжит закупать энергоресурсы у РФ.
«Мы с нашими дружескими партнерами продолжаем взаимодействие. Наш энергетический ресурс востребован. Он экономически выгоден, целесообразен. И я уверен, что наши партнеры будут продолжать с нами работать, взаимодействовать и развивать энергетическое сотрудничество», — заявил вице-премьер правительства РФ Александр Новак, комментируя заявление Трампа по этому поводу.
При этом в Индии, как сообщал «ПолитНавигатор», не стали ни опровергать, ни подтверждать слова Трампа, но официально признали, что переговоры об углублении энергетического сотрудничества с США продолжаются.
Напомним, что США ввели 50-процентные пошлины на индийские товары, требуя отказа от закупок российской нефти. По данным газеты «Вашингтон пост», Трам не собирается одобрять торговую сделку с Индией, пока эта страна не обязуется сократить закупки российской нефти.
