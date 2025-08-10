Игра в санкции на выживание: Трамп «моргнет» раньше Путина

Елена Острякова.  
10.08.2025 19:25
  (Мск) , Москва
Просмотров: 704
 
Дзен, Нефть, Общество, Политика, Россия, Санкции, США, Украина


Введение вторичных санкций, которыми грозит России президент США Дональд Трамп, не нанесут катастрофического урона экономике РФ.

Об этом эксперт Берлинского центра Карнеги (нежелательная в РФ организация) иноагент Сергей Вакуленко заявил в интервью Маргарите Лютовой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Введение вторичных санкций, которыми грозит России президент США Дональд Трамп, не нанесут катастрофического урона...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если вдруг Россия может поставлять нефть в Китай и никуда больше… Допустим, Россия экспортирует не 7 млн баррелей в день нефти и нефтепродуктов, как сейчас, а 2-3 млн баррелей в Китай. Что будет с мировым рынком нефти при таком сокращении объема поставок? Цены будут заметно выше 100 долларов за баррель.

Соответственно, за свои 2-3 млн баррелей в Китай, Россия будет выручать пусть даже половину от того, что она выручает за свой нефтяной экспорт сейчас», – сказал Вакуленко.

По его оценке импорт из Китая в РФ примерно равен нефтяному экспорту, и от половины этого импорта Россия легко сможет отказаться.

«Совсем уж необходимые для военного производства вещи на остаток нефтяной выручки закупать Россия сможет. А Западу при этом будет довольно тяжело. Я думаю, что Путин будет вполне настроен сыграть в такой покер и посмотреть, кто раньше моргнет», – сказал Вакуленко.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить