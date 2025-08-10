Игра в санкции на выживание: Трамп «моргнет» раньше Путина
Введение вторичных санкций, которыми грозит России президент США Дональд Трамп, не нанесут катастрофического урона экономике РФ.
Об этом эксперт Берлинского центра Карнеги (нежелательная в РФ организация) иноагент Сергей Вакуленко заявил в интервью Маргарите Лютовой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Если вдруг Россия может поставлять нефть в Китай и никуда больше… Допустим, Россия экспортирует не 7 млн баррелей в день нефти и нефтепродуктов, как сейчас, а 2-3 млн баррелей в Китай. Что будет с мировым рынком нефти при таком сокращении объема поставок? Цены будут заметно выше 100 долларов за баррель.
Соответственно, за свои 2-3 млн баррелей в Китай, Россия будет выручать пусть даже половину от того, что она выручает за свой нефтяной экспорт сейчас», – сказал Вакуленко.
По его оценке импорт из Китая в РФ примерно равен нефтяному экспорту, и от половины этого импорта Россия легко сможет отказаться.
«Совсем уж необходимые для военного производства вещи на остаток нефтяной выручки закупать Россия сможет. А Западу при этом будет довольно тяжело. Я думаю, что Путин будет вполне настроен сыграть в такой покер и посмотреть, кто раньше моргнет», – сказал Вакуленко.
