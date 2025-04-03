И снова Ростислав Ищенко: Европа готова сдать прибалтов на убой
Европа пытается затянуть антироссийскую войну.
Об этом в интервью каналу «Спутник» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В Европе пытаются пропетлять, чтобы Украина воевала как можно дольше, чтобы Европа получила возможность вернуть Соединенные Штаты в коалицию под предлогом борьбы с Россией. Трамп же де-факто вышел из антироссийской коалиции. И Европе для того, чтобы решить свои проблемы, надо его туда вернуть.
А проблемы у Европы очень большие. Они понесли гигантские экономические потери, и без компенсаций они не могут восстановиться. Они рассчитывали получить компенсации за счет победы над Россией, за счет дележа трофеев. Этого не будет, они это понимают. Им надо договориться о том, кто и как хотя бы частично компенсирует им их потери», – сказал Ищенко.
«Для этого им надо, чтобы война продолжалась, потому что в нынешних условиях им никто ничего не собирается компенсировать, с них еще возьмут дополнительно. Трамп решил, что за все должны заплатить Украина и Европа. А Штаты должны на этом еще заработать.
Но при этом они не хотят, ясное дело, втягиваться с Россией в какую-то долговременную войну. Да, они согласны повоевать на европейской периферии, сдать еще Прибалтов, допустим. Но воевать всей Европой против России они не хотят, они понимают, что это война тупиковая, а тупиковая война рано или поздно перетекает в ядерную, потому что ее нельзя закончить. Они этого всего не хотят», – резюмировал эксперт.
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