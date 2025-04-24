Грядет «рыжий лебедь», мы будем вынуждены пережить унижение – украинский писатель
Украинцам нужно быть готовыми к тому, что мир в любом случае будет не неприемлемых для Киева условиях.
Об этом на канале бежавшего на Украину иноагента-телеведущего Евгения Киселёва заявил помогающий ВСУ днепропетровский писатель-фантаст Ян Валетов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я не могу вам сказать, что я понимаю, каким образом можно договориться. Я полагаю этот конфликт экзистенциальным и не имеющим решения при нынешнем раскладе. Но всегда может появиться «рыжий лебедь», и ситуация может поменяться. Я почему-то думаю, что на этой неделе произойдёт много событий, которые могут повлиять на ситуацию, но не факт, что в результате мы получим необходимый нам результат. …
У меня есть впечатление, что мы ещё не совсем понимаем, что мы будем делать после войны. Если будет «после войны». Нам придётся пережить унижение. А мы его будем вынуждены пережить, потому что мир, если он будет, он будет не на наших условиях. Он будет на частично приемлемых для нас условиях, возможно. А может быть и на неприемлемых, мы же ещё не знаем», – сказал Валетов.
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