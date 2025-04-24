Грядет «рыжий лебедь», мы будем вынуждены пережить унижение – украинский писатель

Украинцам нужно быть готовыми к тому, что мир в любом случае будет не неприемлемых для Киева условиях.

Об этом на канале бежавшего на Украину иноагента-телеведущего Евгения Киселёва заявил помогающий ВСУ днепропетровский писатель-фантаст Ян Валетов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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