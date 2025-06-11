Греческий премьер обещает превратить Одессу в хаб по накачке Зеленского оружием
Евросоюз должен профинансировать создание крупной логистической ветки, которая соединит Украину и средиземноморское побережье, и позволит эффективнее выкачивать из «незалежной» ресурсы.
Об этом в Одессе на саммите Украина–Юго-Восточная Европа заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Скажу несколько слов о будущем и о важности Одессы как города в смысле инфраструктурных и транспортных проектов, потому что нам надо думать не только о настоящем.
Я вижу Одессу как часть амбициозного транспортного проекта, который начнется в порте Александруполиса, затем движется к Констанции и заканчивается в Одессе», – сказал Мицотакис.
Он подчеркнул, что это поможет эффективнее вывозить ресурсы, а также позволит быстрее снабжать Украину всем необходимым (в том числе оружием).
«Это может быть предложено для финансирования из ЕС. Это включило бы газовые трубопроводы, железную дорогу, электричество. Это было бы проектом, который создаст дополнительный коридор для Украины, чтобы транспортировать ваши товары намного быстрее.
И это бы показало предметное видение того, как ваша интеграция с Европейским Союзом может действительно дать преимущества вашим людям на Украине.
Греция продолжит быть одним из самых громких и решительных сторонников процесса расширения европейской интеграции. Мы всегда готовы сделать то, что от нас зависит, предоставить экспертизу или техническую поддержку в том, что касается согласования с законодательством ЕС. Поэтому еще раз благодарю вас за то, что принимаете нас в этом замечательном городе Одесса», – подытожил грек.
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