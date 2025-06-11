Греческий премьер обещает превратить Одессу в хаб по накачке Зеленского оружием

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Евросоюз должен профинансировать создание крупной логистической ветки, которая соединит Украину и средиземноморское побережье, и позволит эффективнее выкачивать из «незалежной» ресурсы.

Об этом в Одессе на саммите Украина–Юго-Восточная Европа заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скажу несколько слов о будущем и о важности Одессы как города в смысле инфраструктурных и транспортных проектов, потому что нам надо думать не только о настоящем. Я вижу Одессу как часть амбициозного транспортного проекта, который начнется в порте Александруполиса, затем движется к Констанции и заканчивается в Одессе», – сказал Мицотакис.

Он подчеркнул, что это поможет эффективнее вывозить ресурсы, а также позволит быстрее снабжать Украину всем необходимым (в том числе оружием).